Korntal-Münchinger Archivar Der Mann der Geschichte geht

Es geht nicht allein um den Erhalt der Gebäude

Die Stadt hat sich verändert in seiner Dienstzeit, etliche Gebäude verschwanden, die alte Wäscherei zum Beispiel. Der Saalplatz bekommt ein neues Gesicht, in Münchingen wich das Kronenstüble, der Vollsortimenter wird die Anmutung eines Quartiers verändern. Der Historiker bewertet die Einzelentscheidungen nicht, auch nicht die einzelnen Argumente eines Für und Wider. Aber er merkt auch an, „die Stadt hat einiges an Verlust der historischen Bausubstanz zu beklagen“. Mit Blick auf umgesetzte und geplante Veränderungen am Korntaler Saalplatz etwa sagt er, „vom historischen Herz der Gemeinde bleibt nicht mehr viel übrig“, um grundsätzlicher anzumerken, es gehe dabei nicht allein um den Erhalt der Bauten. „Identität drückt sich in der Entwicklung der Gemeinde sinnfällig aus.“