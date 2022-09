Unbekannter Ditzinger Maler Wer war Erwin Starker?

„Papa [. . .] ich werde Künstler“

Als 14-Jähriger hat er bereits klar vor Augen, was er werden will. Er schreibt an seinen Vater: „Wie lieb und herzlich sind deine Ermahnungen, du trefflichster aller Väter, du lieber Papa!!! O, ich wüsste dir noch so viel, so viel zu schreiben. Doch es ist nicht an der Zeit! Doch was schwatze ich? Mein Entschluß für den Lauf meines Lebens ist schon lange gefasst, aber nie wagte ich ihn dir offen auszusprechen. [. . .] Doch zur Sache! Ich will dir kurz meinen Entschluß kundtun: Ich werde Künstler! Du lachst und. denkst: Na, ein Wunder, dass der Geselle nicht gleich Kaiser oder Millionär werden will!“