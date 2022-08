Stadtmuseum Gerlingen Kultur und Geschichte zum Wohlfühlen

Birgit Knolmayer hat es sich zum Ziel gesetzt, das Stadtmuseum und Museum der Deutschen aus Ungarn zu einem offenen Haus für alle zu machen. Sie will es stärker beleben und mehr ins Bewusstsein rücken – nach wie vor kenne nicht jeder im Ort „das Dörfle in der Stadt“. Wo sie weit denken und gestalten könne. „Ich bin immer am Überlegen, welche neuen Projekte und Formate möglich sind“, sagt die Frau aus Kernen im Remstal. Das Kulturcafé und „Archäologie und Apéro“ sind neben Führungen nur zwei von etlichen Veranstaltungen.