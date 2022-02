Erziehermangel in Korntal-Münchingen Auf Personalsuche in den sozialen Medien

Lesen Sie aus unserem Angebot: Dramatischer Mangel an Erzieherinnen

Ein Natur- oder Waldkindergarten im Stadtteil Korntal soll nicht nur mehr Betreuungsplätze schaffen, sondern ebenfalls Personal locken. Im Stadtteil Münchingen gibt es mit dem Sonnenwirbel bereits einen Naturkindergarten mit Tieren. Im Sommer hätten sich zwei Träger gemeldet und Interesse bekundet, sagt Jörg Henschke. Er sei „ziemlich optimistisch“, dass eine reelle Chance bestehe, im Frühjahr 2023 eine solche Einrichtung mit einer Gruppe – 20 bis 25 Kinder – an den Start zu bringen. Natur- und Waldkindergärten betreuen Kinder in der Regel maximal sechs Stunden am Tag.

Einschränkungen bei den Öffnungszeiten

Um den Kita-Betrieb zu sichern, plant die Stadt, in allen Ganztagseinrichtungen die Öffnungszeit auf maximal 40 Stunden pro Woche zu reduzieren – von nächstem Jahr an. Drei Einrichtungen haben ihre Betreuungszeiten bereits verringert. „Die Nachfrage nach sehr langen Betreuungszeiten lässt nach. Das wird bleiben“, sagt Jörg Henschke. Als Gründe nennt er Homeoffice und flexiblere Arbeitszeiten der Eltern wegen Corona. Daher sei vorübergehend auch die Nachfrage nach Krippenplätzen gesunken.

Ende vergangenen Jahres waren in den städtischen Kitas fast elf Stellen unbesetzt. Weitere 6,75 Stellen sind laut Henschke im Frühjahr nötig, um die neuen Gruppen in den Kitas Rührberg und Kallenberg auch öffnen zu können. Rechne man die offenen Stellen bei den freien und kirchlichen Trägern hinzu, komme man aktuell auf mehr als 20 unbesetzte Vollzeitstellen im Stadtgebiet. Die Verwaltung bildet jedes Jahr bis zu 14 Erzieherinnen und Erzieher aus.

Weniger Geburten in Münchingen

Dagegen sieht sich die Stadt bei der Zahl der Betreuungsplätze gut aufgestellt, jedenfalls in Münchingen und Kallenberg. Neben dem Ausbau gibt es perspektivisch weniger Kinder. So hat Münchingen einen vergleichsweise kleinen Geburtenjahrgang 2020/2021. In Korntal erwartet Henschke eine „kritische Phase“ zwischen Sommer 2023 und Sommer 2024, bis die Kita-West fertig ist.

Etwas unklar ist noch, wie viele Kinder von 2023 an ins Neubaugebiet ziehen. Hier hofft die Stadt auch auf eine neue Kita-Gruppe im Gebäude des Wilhelm-Götz-Kindergartens, den die Diakonie der Brüdergemeinde betreibt. Ende 2021 gab es in der Stadt 827 Betreuungsplätze für Kinder über drei und 177 für Kinder unter drei Jahren.