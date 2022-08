Gaststätte in Gerlingen Alles neu in der Grimmler Alm

Das Konzept der Dreisamwerke vereine die Themen Gastronomie, Inklusion und Naturkindergarten auf dem Gelände im Bonholz, sagt Sofie Neumann. „Nachhaltigkeit und Regionalität finden außerdem Einklang in den Betrieb der Gaststätte.“ In den vergangenen Monaten seien in und um die Grimmler Alm entsprechende Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten erfolgt, um nun mit dem neuen Konzept starten zu können.