Kinderbetreuung im Strohgäu Ein Naturkindergarten für Korntal?

Details will Catharina Vögele erst in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Soziales am Donnerstag, 27. Januar (18 Uhr, Stadthalle Korntal), preisgeben, wenn der Masterplan Kinderbetreuung vorgestellt wird. Darin steht, wie die Stadt dahingehend aufgestellt ist. Angesichts des weiter steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen, mit deren Ausbau die Stadt kaum hinterherkommt, und fehlender Erzieherinnen und Erzieher dürfte es in der Stadt nach wie vor große Engpässe geben. Zuletzt berichtete der stellvertretende Fachbereichsleiter Jörg Henschke von einem „extrem starken Geburtenjahrgang 2019/2020“ in Korntal – bei einem zugleich leer gefegten Personalmarkt.