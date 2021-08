Leonberg Stadthalle: CDU gegen Investor

Wir blicken hier auf eine große Straße mit zwei Fahrspuren in beide Richtungen. Geht es nach dem OB und den Grünen, soll es künftig nur eine Spur pro Richtung geben.

Staubach: Das sehen wir äußerst kritisch. Wir haben hier nicht nur Durchgangsverkehr, sondern auch viele Fahrten der Anwohner und der Kunden des Leo-Centers. Allein schon im Interesse des Einzelhandels und der Kundenfreundlichkeit sind wir dafür, dass man erst prüft, ob eine Reduzierung der Fahrspuren sinnvoll ist, bevor man endgültig Nägel mit Köpfen macht.

Ihr Fraktionskollege Willi Wendel hatte im Sommergespräch vor zwei Jahren vorgeschlagen, eine Spur der Eltinger Straße provisorisch zu sperren.

Staubach: Dieser Ansicht sind wir nach wie vor. Und zwar nicht nur versuchsweise für ein paar Wochen, sondern ein komplettes Jahr.

Kogel: Wir bekommen sonst keinen wirklich aussagekräftigen Eindruck. In jeder Jahreszeit ist der Verkehr anders. Im Moment sind wir noch in der Pandemie und haben dadurch weniger Autos in der Stadt. Auch sind im Sommer mehr Menschen mit dem Rad unterwegs. Wir lehnen einen möglichen Umbau nicht generell ab. Aber wir wollen nicht das gefährden, was erfolgreich aufgebaut wurde. Der Zustand der Straße ist sehr gut. Und deshalb muss zunächst die Frage beantwortet werden, wie viel Autoverkehr wir wirklich haben und was wir letztendlich benötigen.

Staubach: Für einen attraktiven Einzelhandel ist der Parkplatzbedarf einfach da. In Rutesheim kann man es gut sehen: Da gibt es genügend Stellplätze und kurze Wege zu den Geschäften.