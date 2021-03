Geld fürs Citymanagement Leonberg investiert in die Einkaufsstadt

Ob überregionale Werbung in diesen Wochen so sinnvoll ist, stellte Ottmar Pfitzenmaier in Frage. „Wir müssen uns schon überlegen, ob wir Kunden aus Stuttgart oder anderen Bereichen der Region hier überhaupt haben wollen“, spielte der Chef der SPD-Fraktion auf die Gefahr des Einkaufstourismus an, da in einigen Nachbarkreisen viele Geschäfte überhaupt nicht geöffnet haben.

Auch die Citymanagerin selbst bevorzugt in der aktuellen Situation Werbung in der unmittelbaren Umgebung. Erst nach einem definitiven Ende des Lockdowns sei überregionales Marketing sinnvoll.

Nadja Reichert verwies auf die aktuelle Kampagne „Offen für Euch“. Optisches Erkennungszeichen ist ein großes Herz, das die Offenheit und Kundennähe der Leonberger Betriebe symbolisiert. Der Citymanagerin ist wichtig, dass nicht nur der klassische Handel einbezogen wird, sondern auch Gastronomie und Dienstleistungsbetriebe wie etwa Kosmetikinstitute, Massagepraxen oder Fitnessstudios. Die teilnehmenden Firmen bekommen kostenlos Plakate, Broschüren, Aufkleber und aufstellbare Fahnen mit dem Herzen.