Kommunale Geldanlagen Weissach geht auf Nummer sicher

Mehr als ein Jahr ist es her, dass die Greensill-Bank Insolvenz anmeldete – die Gemeinde Weissach, in der 16 Millionen Euro quasi über Nacht verloren gingen, hat das Thema nach wie vor nicht losgelassen. Nebst Irritationen um die Vorgänge im Rathaus hat die Pleite seitdem viel Verunsicherung im Umgang mit kommunalen Geldanlagen ausgelöst – und das nicht nur in Weissach, sondern auch in anderen betroffenen Kommunen. Die zentrale Frage: Wie viel Risiko geht in Ordnung, um hohe Negativzinsen zu vermeiden?