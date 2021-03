Greensill-Skandal Weissach droht der Verlust von 16 Millionen

Weissach - Der Greensill-Skandal kann das reiche Weissach bis zu 16 Millionen Euro kosten. So hoch sind die Termingeld-Anlagen, die die Heckengäugemeinde bei der Bremer Pleitebank hält. Erst nachdem unsere Zeitung bereits am Montagabend Weissachs Bürgermeister um Aufklärung in der Sache gebeten hatte, ging Daniel Töpfer (CDU) am Dienstag mit einer Pressemeldung in die Offensive. Bis dahin hatte sich das Rathaus öffentlich, obwohl die Schließung der Bank längst bekannt war, nicht zu den Greensill-Einlagen der Kommune geäußert.