Greensill-Pleite in Weissach Jahresbilanz bei Minus 16 Millionen

Hinter der Niederschlagung versteckt sich eine komplexe verwaltungsinterne Maßnahme, die bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Weissacher Strudelbachhalle auch unter den Ratsmitgliedern für Verunsicherung ausgelöst hat. Bei einer Niederschlagung verzichtet die Gemeinde vorerst auf die Eintreibung der fälligen Ansprüche aus dem Schuldenverhältnis. Das darf die Gemeinde, wenn die sogenannte Uneinbringlichkeit gegeben ist, die Eintreibung also aktuell keine Aussicht auf Erfolg hat. So ist es auch im Fall Weissach: Weil der Insolvenzprozess wahrscheinlich noch einige Jahre dauern wird, rechnet man vorerst nicht mit einer Rückzahlung. Befristet werden soll die Niederschlagung, so will es der Beschluss, auf fünf Jahre. Dann wird geprüft, ob es eine erneute Niederschlagung gibt.