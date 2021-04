Weissach und der Greensill-Flop Neue Irritationen um die Pleite-Millionen

Rathausspitze sieht kein Versäumnis

Sowohl Weissachs Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU) als auch Kämmerin Karin Richter hatten in diesem Zusammenhang mehrfach betont, dass die Herabstufung des Ratings erst nachträglich mit dem Moratorium gegen die Greensill Bank bekannt geworden war, also erst Anfang März 2021. Nicht nur in der Sondersitzung des Gemeinderats am 23. März 2021, sondern auch im jüngsten kommunalen Mitteilungsblatt unterstrich deshalb die Rathausspitze, dass den Verantwortlichen kein unrechtmäßiges Verhalten vorzuwerfen sei. So heißt es erneut im aktuellen Amtsblatt der Gemeinde: „Alle betroffenen Geldanlagen waren durch die Anlagerichtlinie der Gemeinde Weissach gedeckt und erfüllten alle gesetzlichen Anforderungen.“