Klausurtagung in Weil der Stadt Die Keplerstadt geht den Schuldenberg an

Der Bauhof muss dringend saniert werden.

Zum ersten Mal habe man zum Sanierungsstau auch konkrete Zahlen auf dem Tisch gehabt, sagt Bürgermeister Walter. Diese hatte Jürgen Katz, erster Beigeordneter der Stadt, für die Klausurtagung aufbereitet. „Wir sprechen in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren über einen Bedarf an Investitionen in die städtische Infrastruktur von circa 250 Millionen Euro.“ Das umfasse vom maroden Abwasserkanal über kaputte Straßen, Feldwege, Trinkwasserbehälter, Schulen und Kindergärten bis zur denkmalgeschützten Stadtmauer und den Wehrtürmen sämtliche Infrastruktur, die in städtischem Eigentum ist. In vielen Fällen sei man zum Handeln gezwungen, da etwa Regelungen des Arbeits- oder Brandschutzes nicht mehr eingehalten werden könnten.

Besonders akut ist der Handlungsbedarf laut Walter beim Schulzentrum Jahnstraße und dem städtischen Betriebshof. „Auch im Bereich der Abwasserkanäle sind in den kommenden Jahren hohe Investitionen unaufschiebbar.“ Die Gemeinderäte teilen die Ansicht, dass sich dringend etwas tun muss. „Der Investitionsstau potenziert sich“, sagt etwa Scheerer.