Stadtwerke in Weil der Stadt Die „EnWdS“ verkauft selbst Strom und Gas

Gefunden hat sie diesen in der EnCW, man setzt auf die Expertise der Calwer Kollegen: Das Unternehmen, an dem die Stadtwerke Calw und die EnBW beteiligt sind, zählt inzwischen 140 Mitarbeiter und 90 000 Kunden. Von einem „Partner auf Augenhöhe“ spricht Jürgen Katz. „Calw und Weil der Stadt sind etwa gleich groß. Und ich glaube, die EnCW kennt und versteht die Region.“ Mit knapper Mehrheit, 51 Prozent, gehört die neugegründete GmbH der Stadt, 49 Prozent hält die EnCW. Hausherr ist damit die Keplerstadt. „Damit das nicht nur auf dem Papier so ist, war es uns wichtig, auch mit dem Büro hier präsent zu sein“, erklärt Christian Walter und verweist auf die Räumlichkeiten in der Keplergasse 1.