Schulen in Weil der Stadt Jetzt werden erstmal die Physikräume erneuert

Schon im Frühsommer 2020 wurde das Stuttgarter Architektenbüro Arcin kurzfristig mit einer Kostenplanung beauftragt. Es übernimmt nun auch die Architektenleistung von rund 160 000 Euro. Den Zuschlag für die Elektrofachplanung von rund 161 000 Euro bekam das Ingenieurbüro Kies aus Bad Liebenzell.

Rund 1,5 Millionen Euro hat die Stadt aus dem Fördertopf des Landes Baden-Württemberg „Kommunale Sanierungsfonds Schulen“ zugesprochen bekommen. „Zu diesem Zeitpunkt sind wird aber noch von umfangreicheren Maßnahmen und Kosten in Höhe von 3,6 Millionen ausgegangen, dieser Betrag liegt nun erfreulicherweise nur bei 2,2 Millionen. Deshalb wird die Förderung in Höhe von 40 Prozent wohl auch geringer ausfallen“, sagt Ulrich Knoblauch, der Leiter der städtischen Finanzverwaltung. „Wir wollten letztendlich nur das sanieren, was erforderlich ist, damit die Schule die nächsten zehn bis 15 Jahre versorgt ist. Deshalb haben wir etwas abgespeckt.“

Denn trotz dieser Investitionen in Millionenhöhe: Der Gedanke eines Weil der Städter Schulcampus in der Jahnstraße ist nicht vom Tisch. Die bestehenden Gebäude der Grund-, Gemeinschafts- und Realschule sind genauso in die Jahre gekommen wie die des Gymnasiums auf dem Galgenberg. „Da müssen wir was tun, das ist unsere Pflicht, auch wenn die Stadt kein Geld hat“, sagt Klaus Lepelmann, der Chef des Stadtbauamtes.

Noch vor den Sommerferien wollen sich die Gemeinderäte in einer nichtöffentlichen Sitzung mit dem Thema befassen. Dann werden auch die ersten Pläne einer beauftragten Architektengemeinschaft vorgestellt und diskutiert. „Wenn der Gemeinderat für diese Lösung stimmen sollte, werden wir eine pfiffige, intelligente und variable Lösung haben“, sagt Lepelmann. Mehr darf und kann er noch nicht verraten. „Alles ist in Planung, vieles in den Köpfen.“

Wie es weitergeht, ist noch offen

Kein Geheimnis ist, dass zunächst die drei Schulen in der Jahnstraße saniert werden sollen. Ob das Gymnasium dann ebenfalls in der Jahnstraße angesiedelt werden soll oder an bisheriger Stelle bleibt, das wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Zehn Jahre werden im Falle einer räumlichen Veränderung mit Sicherheit ins Land ziehen. Ein Grund, weshalb jetzt auch die naturwissenschaftlichen Räume erst einmal auf Vordermann gebracht werden.