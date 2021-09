Kinderbetreuung in Renningen Der Bedarf steigt stetig

Renningen - Mit großen Kindergarten-Neubauten wie der neuen Sportkita in der Rankbachstraße oder dem zukünftigen Kindergarten im Baugebiet Schnallenäcker III möchte die Stadt Renningen dem immer weiter steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen begegnen. Doch die freien Plätze, gerade in Malmsheim sowie bei der Kleinkindbetreuung, sind weiter knapp, weshalb in den vergangenen Jahren noch weitere kleinere und größere Projekte in Angriff genommen wurden. Bald steht die Erweiterung des Kindergartens Merklinger Straße auf dem Plan. Sie soll etwa 3,3 Millionen Euro kosten und gegen Jahreswechsel 2022/23 fertig sein.