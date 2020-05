Kinderbetreuung in Renningen Die neue Sport-Kita ist fertig

Personalknappheit bleibt ein großes Thema

Die Personalknappheit ist in der Renninger Kinderbetreuung derweil nach wie vor ein großes Thema. Anfang des Jahres mussten an drei Einrichtungen, Hummelbaum B, Geranienweg und Voräckerstraße, Öffnungszeiten aufgrund des Erziehermangels reduziert werden – oder hätten reduziert werden müssen, wenn die Einrichtungen wegen der Corona-Krise nicht ohnehin geschlossen worden wären. Einige Erzieher hatten an eine externe Stelle gewechselt, andere fangen nun in der neuen Sport-Kita an und fehlen daher an ihrem ursprünglichen Arbeitsplatz. Hinzu kommt ganz aktuell noch die Schwierigkeit, dass mehrere pädagogische Fachkräfte nicht eingesetzt werden können, da sie zu einer Risikogruppe gehören oder privat ihre Kinder betreuen müssen. Rund 20 Mitarbeiter sind davon betroffen.

Das hat aktuell auch Auswirkungen auf das Betreuungsangebot, das momentan nur in festen Gruppen möglich ist. „Die Verwaltung arbeitet allerdings bereits an der Vorbereitung eines rollierenden Systems, wonach mehr Kinder, abwechselnd, betreut werden können“, berichtet der Bürgermeister Wolfgang Faißt.

„Neueinstellungen gelingen zwar, aber nur schleppend“, sagt Melanie Pfeifer. „In einigen Fällen machten Bewerberinnen wegen der Corona-Krise einen Rückzieher – sie wollen in der Krise den Arbeitgeber nicht wechseln.“

Gute Nachrichten gibt es immerhin von der Voräckerstraße. Dort konnte die Stadt Kräfte für 1,5 der ausgeschriebenen Stellen gewinnen. Für die weiteren Einrichtungen laufen Vorstellungsgespräche – teils digital, teils persönlich.