Kindergartenerweiterung in Malmsheim Ein Besprechungszimmer in der Garage

Sorgenkind sind die steigenden Baupreise

„Was uns gerade ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass die Baupreise für Holz und Stahl durch die Decke gehen“, erklärt Marx. Daher war sogar in Überlegung, Holz aus dem Renninger Stadtwald zu holen, das sei so kurzfristig aber nicht umsetzbar. Man hoffe aber darauf, dass es sich bei der Holzknappheit nur um ein temporäres Problem handelt und der Markt sich bis in einem halben Jahr wieder stabilisiert. „Wir halten an unserem Terminplan auf jeden Fall fest, denn der Bedarf an Kita-Plätzen ist da.“