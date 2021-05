Baugebiet in Renningen In wenigen Wochen geht’s los in Schnallenäcker III

Renningen - Mit großen Schritten geht es auf den Baustart in Schnallenäcker III in Renningen zu. Der Umlegungsplan, also die neue Grundstücksaufteilung, ist Ende April unanfechtbar geworden. Die Vergabe der Tiefbauarbeiten ist vor wenigen Tagen erfolgt. Der konkrete Baubeginn ist nun für Mitte Juni vorgesehen.