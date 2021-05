Freibäder und Corona Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen

Das Wetter verhindert Öffnung zu Pfingsten

Das Freibad in Renningen soll am 1. Juni öffnen. Eigentlich war schon eine Eröffnung an Pfingsten geplant, berichtet Sandra Feigl, die Leiterin der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport bei der Stadt. „Der Blick auf die Wetterapp hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Das Freibad trotz der schlechten Voraussage am langen Wochenende zu öffnen, habe keinen Sinn gemacht.