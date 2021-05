Freibad Renningen Der Badespaß wird jetzt teurer

Die Badegäste müssen zwar in Renningen künftig mehr bezahlen, die Preise liegen laut der Stadtverwaltung aber trotzdem noch unter denen der Freibäder in Leonberg, Gärtringen oder Holzgerlingen. Außerdem hat die Stadt kräftig investiert, beispielsweise in die Erneuerung der Sanitäranlagen. Und ganz aktuell wurden einige junge Bäume auf dem Gelände gepflanzt: eine Birke, ein Ahorn, ein Eisenholzbaum und zwei Mehlbeeren. Wenn diese dann einmal groß und stark geworden sind, können die Gäste in deren Schatten ihre Liegematten ausbreiten. Das wird aber wohl erst in einer Zeit sein, wenn wahrscheinlich schon wieder andere Eintrittspreise bezahlt werden müssen.