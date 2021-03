Doch alle zwölf Gemeinderäte entschieden sich für eine weitere Variante, die der Freie Wähler Stephan Damm bereits eingebracht hatte: Am Ein- und Ausgang sollen mittels Lichtschranke Besucherzähler installiert werden. Ist die Höchstzahl von 1000 erreicht, geht nichts mehr. „Das ist wie im Parkhaus“, sagte Damm, „wenn es keine freien Plätze mehr gibt, bleibt die Schranke zu.“ Am Freibad selbst und auf der Homepage der Gemeinde soll jeweils die Belegung des Bades angezeigt werden. Besondere Kartenkontingente sind nicht vorgesehen. Tickets gibt es weiterhin nur an der Freibad-Kasse.