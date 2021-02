Renningen - Anders als in Mönsheim konnten die Tore im Renninger Freibad in der Saison 2020 geöffnet werden. Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie waren unter anderem, dass Tickets online oder in Ausnahmefällen am Ticketschalter im Voraus gekauft werden mussten. Tickets galten nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters. Zwischen den Zeitfenstern mussten alle Besucher das Bad verlassen, damit alles ausreichend gereinigt werden konnte.