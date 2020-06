Höfinger Bädle Hier wird schon seit zwei Wochen geplanscht

In den Duschen und Toiletten darf sich pro Geschlecht nur eine Person aufhalten. Da der Oktogon-Bau kein geschlossenes Gebäude ist, seien viele Regeln weniger streng. Was die Begrenzung der Personenzahl angeht, so muss jeder Badegast am Eingang einen Kassenchip mitnehmen. Das beaufsichtigen zwei freiwillige Helfer des Vereins. Ist die Schüssel leer, darf niemand mehr rein, bis jemand das Bad verlässt. „Wir hatten am vergangenen Dienstag den Fall, dass wir schon um 13 Uhr voll waren“, berichtet Werner Steiner.