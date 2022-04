BW von oben – Frühere Mülldeponie Leonberg Das „Rübenloch“ soll dicht werden

Eine fantastische Sicht

Richtung Norden schaute man über Leonberg, den Engelberg, das Windrad auf dem Grünen Heiner hinweg in Richtung Ludwigsburg auf den Hohenasperg. Und noch viel weiter bis zum Stromberg und zum Heuchelberg. In Richtung Südwesten reckt sich wie ein kleiner Spielzeugklotz das markante weiße Bosch-Gebäude in Malmsheim, dreiteilig übereinander gestapelt, aus dem Boden. Dahinter erstreckt sich in der Ferne der Schwarzwald. Am Fuße des Eltinger Blicks war Warmbronn zusehen. Bei schönem Wetter tauchte in Richtung Osten das Gerlinger Bosch-Gebäude auf, dahinter der Stuttgarter Fernsehturm. Und am Horizont, bei guter Sicht, die Schwäbische Alb.