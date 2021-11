Leonberger Deponie wird abgedichtet Neuer Aussichtspunkt am Eltinger Kopf

Leonberg - Der Blick in Richtung Eltinger Kopf wird sich bald sehr verändern: Um zu verhindern, dass Regenwasser in den Müll der Deponie Leonberg und danach ins Grundwasser gelangt, muss die Anlage nachträglich abgedichtet werden. Dafür soll das Gelände auf zwölf Hektar komplett gerodet werden. Besonders hart trifft das die Schlammbrüder vom Bürgerverein Eltingen. Sie haben mit dem Eltinger Blick nicht nur ein Biotop für seltene Pflanzen und Tiere geschaffen, sondern auch einen beliebten Aussichtspunkt in der Region.