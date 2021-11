Frühere Mülldeponie wird abgedichtet Am Eltinger Blick wird gerodet

Da man die untere Basisabdichtung nachträglich nicht mehr bearbeiten kann, „müssen wir dafür sorgen, dass das Wasser von oben gar erst eindringen kann“, erklärt Thomas Schweizer. Zu diesem Zweck werden Schichten aus Schotter, Ton, einer speziellen Plane, Schutzvlies, noch mehr Schotter und schließlich eine zwei Meter dicke Schicht aus Erde, eine sogenannte Kultivierungsschicht, über die Deponie gelegt.

Methan wird aufgefangen und für Wärmegewinnung genutzt

In die Schichten müssen dann neue Gasleitungen zum Ableiten des Methans eingebracht werden. Denn durch den Gärungsprozess entsteht das fürs Klima hochgefährliche Methan. „Das müssen wir absaugen, damit es nicht einfach entweicht“, so Thomas Schweizer. Wenn genug Gas entsteht, kann man es in entsprechenden Kraftwerken zur Wärmegewinnung nutzen. Ist die Menge zu gering, muss das Methan auf andere Weise unschädlich gemacht werden.

Von den Rodungen ist allerdings nicht die komplette Deponie betroffen. Insgesamt ist diese um die 23 Hektar groß. Weiter hangabwärts befindet sich der ältere Teil der Deponie, er reicht etwa bis zum CVJM-Heim. Hier gibt es den Messungen zufolge keine Probleme mit Deponiegasen, und auch Sickerwasser entsteht keines, da der Wald bereits so dicht ist, dass das Wasser aufgenommen wird oder verdunstet ist, bevor es die Deponie erreicht. „Ausgeschlossen ist es aber nicht, dass wir da irgendwann noch mal ranmüssen“, ergänzt Thomas Schweizer.

Der Eltinger Blick verschwindet

Zunächst bleibt es bei den Arbeiten auf dem oberen Teil der Deponie. Der AWB geht von einer Bauzeit bis 2026/27 aus. Nach weiteren fünf Jahren geht es in die offizielle Nachsorgephase, in der die Deponie auch weiterhin beobachtet wird. Ausgelegt ist diese Phase nach jetzigem Stand auf mindestens 30 Jahre. Je nachdem, welche Vorgaben und Gesetze dann gelten, könnten die Überreste der Deponie danach sich selbst überlassen werden. „Vorgesehen ist zumindest, dass das jetzt baulich die letzte Maßnahme hier ist“, so Martin Wuttke. Die Gesamtkosten betragen rund 20 Millionen Euro.

Unter den vielen neuen Schichten wird letztlich auch der Eltinger Blick verschwinden. Der höchste Punkt ist 533 Meter hoch, nach der Aufschüttung wird der Berg etwa 540 Meter hoch sein. Nach dem Ende der Bauarbeiten könnte dort in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Eltingen aber ein neuer Aussichtspunkt entstehen. Bis dahin soll auf dem etwas tiefer liegenden Eltinger Kopf eine Alternative geschaffen werden.