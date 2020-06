Landkreis Böblingen Der Müll wird nicht weniger

Im Vergleich zu 2018 hat der Landkreis Böblingen 1847 Einwohner dazu gewonnen. Bricht man die Müllmenge (ohne Gewerbeabfälle) pro Kopf runter, so ergeben sich 491 Kilogramm pro Einwohner für das gesamte Jahr 2019. Das sind 21 Kilo mehr als noch im Jahr davor. Sieht man sich die einzelnen Mengen an, so sticht der Grünschnitt heraus. Hier gab es einen erheblichen Anstieg von 73 auf 95 Kilogramm. Die übrigen Stoffe blieben in der Mengenverteilung pro Kopf meist gleich. Veränderungen gab es beim Biomüll (minus ein Kilo), Altpapier (minus zwei Kilo) und Sperrmüll (plus zwei Kilo).