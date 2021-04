Bürgermeisterwahl in Heimsheim Auch Erkrankte können wählen

Heimsheim - Für die Bürgermeisterwahl in Heimsheim am Sonntag haben viele Menschen ihre Stimme schon per Briefwahl im Voraus abgegeben. Andere möchten die Gelegenheit nutzen, am Sonntag direkt ins Wahllokal in der Stadthalle (Förichstraße 11) zu gehen. Aber was passiert eigentlich, wenn man wählen möchte, aber kurzfristig erkrankt? Vor nicht mal zwei Jahren wäre man mit einem plötzlichen Husten einfach trotzdem hingegangen. In Coronazeiten sieht das ganz anders aus. Doch auch diese Menschen erhalten die Möglichkeit, ihre Stimme kurzfristig noch abzugeben.