Bürgermeisterwahl in Heimsheim Nastassia Di Mauro: „Am Anfang steht das Vertrauen“

Im Gespräch mit jungen Familien stieß sie auf ähnliche Äußerungen. Diese beklagten insbesondere das Fehlen von Betreuungsplätzen, wofür sie auf wenig Verständnis im Rathaus gestoßen seien. Neben dem Schaffen von gemeinsamem Vertrauen ist Nastassia Di Mauros zweites großes Ziel daher, Heimsheim noch familienfreundlicher zu machen. „Das ist ein ganz wichtiger Standortfaktor.“ Das beginne bei der Stärkung von Ganztagsangeboten und überhaupt bei der Schaffung von ausreichend Betreuungsplätzen, „die Familien brauchen das“.

„Manfred Pfisterer war damals auch erst 28“

Auf ihr Alter und ihre fehlende Erfahrung am Standort Heimsheim ist sie durchaus schon angesprochen worden, sagt sie. In einer Kommune in der Größe von Heimsheim sei das aber überhaupt nichts Außergewöhnliches, wenn ein Bürgermeister erst Anfang 30 ist. „Zudem arbeite ich seit mehr als fünf Jahren als Hauptamtsleiterin und habe als solche immer sehr nah an meinen Bürgermeistern gearbeitet und dabei viel gelernt. Wichtiger als das Alter ist doch viel mehr: Wie gehe ich mit Themen um, wie kritikfähig bin ich, und bin ich in der Lage, meine eigenen Entscheidungen zu reflektieren?“ Eben das könne sie. „Manfred Pfisterer war damals übrigens auch erst 28“, ergänzt sie schmunzelnd.

Jürgen Troll habe natürlich die größere Erfahrung, was die Stadt Heimsheim angeht. „Aber man kann sich in alles einarbeiten.“ Mit dem Heimsheimer Haushalt habe sie sich bereits auseinandergesetzt, an einigen Stellen hätten bei ihr auch gleich die „Alarmglocken geläutet“. Sie weiß auch, dass trotz unsicherer finanzieller Situation einige wichtige Investitionen bevorstehen. Nicht alle werden zur selben Zeit umsetzbar sein, hier möchte Nastassia Di Mauro keine falschen Versprechungen machen. „Aber wir sollten die Bürger bei der Entscheidungsfindung in jedem Fall einbeziehen.“ Für diese möchte sie als Bürgermeisterin immer ein offenes Ohr haben, nicht nur, wenn sie am Schreibtisch sitzt. „Ich möchte nach Heimsheim ziehen, wenn ich hier gewählt werde, um nah bei den Menschen zu sein.“

Am Freitag, 16. April, gibt es eine Vorstellung aller Bürgermeisterkandidaten. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, wird aber nur online übertragen. Mehr dazu unter www.heimsheim.de unter dem Reiter „Bürgermeisterwahl 2021“.

