Bürgermeisterwahl in Heimsheim Last-Minute-Wahlkampf trotz Briefwahltrend

Heimsheim - In zwei Tagen, am Sonntag, 25. April, wählt ganz Heimsheim seinen Bürgermeister oder seine Bürgermeisterin für die nächsten acht Jahre. Ganz Heimsheim? Nein. Ein guter Teil der Wähler hat seine Stimme bereits per Briefwahl abgegeben, bis Anfang der Woche waren im Rathaus bereits 1200 Anträge auf Briefwahl eingegangen. Für die Bewerber ist der Wahlkampf trotzdem nicht zu Ende. Sie bleiben bis zuletzt aktiv. Die Herausforderin Nastassia Di Mauro ist sogar bis einschließlich Samstag in der Stadt mit ihrem Bollerwagen unterwegs, am Donnerstagabend hatte sie noch ein Online-Meeting zu ihrer Sicht auf den Heimsheimer Haushalt angeboten.