Bürgermeisterwahl in Heimsheim Gewählt wird nur in der Stadthalle

Wer tatsächlich seine Unterlagen auf dem Postweg erhalten und verschicken möchte, sollte Folgendes beachten: Der Service für den Online-Wahlscheinantrag steht nur noch bis Mittwoch, 21. April, 18 Uhr, zur Verfügung. Näheres dazu unter www.heimsheim.de unter dem Reiter „Bürgermeisterwahl 2021“. Ansonsten können Briefwahlanträge noch bis zum Freitag um 18 Uhr gestellt werden. In beiden Fällen müssen die Wähler jedoch darauf achten, dass die ausgefüllten Briefwahlunterlagen rechtzeitig am Wahltag, 25. April, bis spätestens 18 Uhr bei der Stadt Heimsheim ankommen.

Das gilt am Wahlsonntag

Alle Bürger, die am Sonntag direkt wählen möchten, können dies in der Stadthalle tun. Voraussetzung für einen Besuch ist selbstverständlich, dass man sich zu diesem Zeitpunkt gesund fühlt, keine Coronasymptome aufweist und in den vergangenen zehn Tagen keinen Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person hatte. Wer kurzfristig erkrankt, hat die Möglichkeit, sogar noch bis 15 Uhr am Wahltag Briefwahl zu beantragen.

In der Stadthalle gelten die bekannten Hygienevorschriften: Jeder muss einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten und entweder eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen. Wer aus medizinischen Gründen keine Maske tragen darf, muss ein Attest vorzeigen. Die Wähler sollten außerdem einen eigenen Stift mitbringen, am besten einen Kugelschreiber.