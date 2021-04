Heimsheim „Ich mache fertig, was ich angefangen habe“

Heimsheim - Die Stadtkernsanierung ist auf dem besten Weg, der Breitbandausbau ist im Gange, und das Schleglerschloss befindet sich zum ersten Mal seit Jahrhunderten im Eigentum der Stadt Heimsheim und wartet nun auf seine Sanierung. Das sind nur drei der Projekte, die in der Amtszeit des Heimsheimer Bürgermeisters Jürgen Troll (parteilos) entweder ihren Anfang nahmen oder fortgeführt wurden – und an die er in den kommenden acht Jahren gerne anknüpfen oder sogar einen Haken setzen möchte. Daher tritt der Amtsinhaber am Sonntag, 25. April, bei der Bürgermeisterwahl erneut an.