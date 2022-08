Neben dem Versandhandel wächst auch die Vegetation in den Gärten im Kreis Böblingen kräftig. Das Aufkommen stieg hier um fünf Kilo je Einwohner auf 98 Kilo Grünschnitt. Der AWB macht hier neben einer immer länger werdenden Vegetationsperiode aber eine weitere Ursache aus: „Nach wie vor kommt es zu beträchtlichen Anliefermengen durch Anlieferer aus den benachbarten Landkreisen Tübingen und Calw auf den Häckselplätzen an den Landkreisgrenzen.“ Insgesamt gibt es 25 solcher Häckselplätze im Kreis, an denen Grünschnitt und im Herbst auch Laub abgegeben werden kann.

Bringsystem verärgert viele

Ein Ärgernis für viele Menschen im Kreis Böblingen ist das Bringsystem der Wertstoffhöfe. An diesem hält der Landkreis aber weiterhin fest. Begründung: Es garantiere weitgehende Sortenreinheit und damit einen höheren Anteil an Verwertung und Wiederverwertung. Mit den Dualen Systemen wurde zum 1. Januar 2021 eine Vereinbarung getroffen, mit der das Böblinger System beibehalten wird. „Ziel des Abfallwirtschaftsbetriebs ist es, im laufenden Jahr den Prozess zur Fortentwicklung des Böblinger Abfallwirtschaftskonzepts bis 2024 unter Beteiligung sämtlicher Akteure einzuleiten und dabei insbesondere die Optimierung der Wertstofferfassung in den Fokus zu nehmen“, heißt es im AWB-Jahresbericht 2021.