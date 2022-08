Kreis Böblingen Landkreis befürchtet höhere Müllgebühren

Der Böblinger Landrat Roland Bernhard hat als Vorsitzender des Zweckverbandes die Entscheidung der Bundesregierung in einem Brief an Bundesminister Robert Habeck kritisiert: „Der Brennwert des Restmülls in unserem Kraftwerk ist in ganz Deutschland am niedrigsten, weil die Abfälle bei uns bereits vorbildlich getrennt werden. Es befindet sich kurz gesagt darin kaum Altpapier oder Plastik. Eine zusätzliche Besteuerung würde den Bürger daher viel Geld kosten, ohne dass es eine größere Lenkungswirkung hat zu mehr Müllvermeidung. Der Gebührenzahler wäre der Gelackmeierte.“ Er fordert, den CO2-Preis auf die thermische Behandlung von Abfällen nicht anzuwenden.