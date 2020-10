Kreis Böblingen Laubcontainer auf den Häckselplätzen

Organische Abfälle etwa aus der Küche gehören dagegen in die Biotonne. Im Kreis gibt es 25 Häckselplätze, darunter in Warmbronn (am Eingang zur alten Kreismülldeponie), in Rutesheim (Gewann Häsel), in Malmsheim (ehemalige Erddeponie), in Weil der Stadt (im Industriegebiet hinter dem Wertstoffhof) sowie in Weissach (Nussdorfer Straße). Sie sind in der Regel rund um die Uhr zugänglich.