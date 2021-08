Vergärungsanlage Leonberg Versicherer zahlt nach Brand

Leonberg - Ein Feuer für die Geschichtsbücher: In der Nacht auf den 11. September 2019 war in der großen Halle der Leonberger Vergärungsanlage, wo bis dato Bioabfälle zu Wärme, Kompost und Strom weiterverarbeitet wurden, ein Brand ausgebrochen. Die Rauchsäule stieg kilometerhoch in den Himmel, 200 Mann waren im Einsatz. Es dauerte vier Tage, bis alle Glutnester gelöscht waren.