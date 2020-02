Feuerwehr Leonberg Auf den Brand des Jahrhunderts folgt die Baustelle der Superlative

Kommandant Wolfgang Zimmermann nimmt sich während der Jahreshauptversammlung am Freitagabend in der Höfinger Strohgäuhalle ausführlich Zeit, die Ereignisse vom 11. September 2019 und folgenden Tagen zu schildern. Beim größten Einsatz der Leonberger Wehr seit dem großen Brand in der Altstadt im Jahr 1895 – welcher damals zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr führte – war am späten Abend des Vortags ein Feuer in der Anlage ausgebrochen. Erst gegen 2 Uhr war der Brand gemeldet worden. Da standen große Teile der Gebäude schon lichterloh in Flammen, teilweise war ein Hallendach schon eingestürzt.