Vergärungsanlage Leonberg Ein Feuer für die Geschichtsbücher

2:40Die ersten Nachrücker treffen ein. Bis 3 Uhr versuchen die Einsatzkräfte, mit dem mitgebrachten Wasser in den Tanklöschfahrzeugen die übrigen Gebäude vor den Flammen zu schützen. Das Gelände wird in verschiedene Abschnitte aufgeteilt, die Zuständigkeiten zugeteilt. Das Deutsche Rote Kreuz trifft ein und richtet eine Verletztensammelstelle ein. Es wird Verpflegung für die 200 Einsatzkräfte vorbereitet, die mittlerweile da sind. Auch der erste Landesbeamte und damit Stellvertreter des Böblinger Landrats, Martin Wuttke, kommt in der kreiseigenen Vergärungsanlage an. Zwei Löschfahrzeuge aus Renningen und Rutesheim treffen in der Wache in Leonberg ein, um dort bis 7 Uhr den Grundschutz für die Stadt sicherzustellen. Die Messgruppe des Landkreises untersucht die Luftbelastung durch den Rauch, der in Richtung Warmbronn zieht. Die Rauchsäule ist zu diesem Zeitpunkt zwei Kilometer hoch. Der Stuttgarter Flughafen hat noch keinen Flugbetrieb aufgenommen und meldet, dass es durch das Feuer keine Beeinträchtigungen gab. Immer mehr Fahrzeuge und Einsatzkräfte aus anderen Kommunen kommen zur Unterstützung. Auch ein Polizeihubschrauber überfliegt das Gebiet und sucht mit Wärmebildkameras nach Menschen.