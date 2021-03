Wiederaufbau der abgebrannten Vergärungsanlage Leonberg Wohin mit dem Abwasser?

So hat die BVL im Dezember eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung beim zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart beantragt, die auch eine Baugenehmigung beinhaltet. „Erst wenn die Genehmigung vorliegt, können wir auch ausschreiben“, erklärte der Leiter der BVL, Wolfgang Bagin, der am Donnerstagnachmittag im Planungsausschuss des Leonberger Gemeinderates über den aktuellen Stand informierte. Da der Standort auf Leonberger Gemarkung liegt, das Grundstück selbst von der Stadt an den Betreiber verpachtet ist, kann Leonberg eine Stellungnahme dazu abgeben, die vom Gemeinderat genehmigt werden muss.