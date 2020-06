Vergärungsanlage Leonberg Der Wiederaufbau kann beginnen

Bis August soll die Brandruine vollständig abgetragen sein. In einem zweiten Schritt wird ein neues Verwaltungs- und Betriebsgebäude gebaut. Diesen Teil werde man vorziehen, „damit kommen wir dem Bau der Gesamtanlage weniger in die Quere“, erklärt Geschäftsführer Bagin.

Moderner Neubau statt Erweiterung

Parallel läuft nun auch die Ausschreibung für die neue Verfahrenstechnik. Hier sollen vor allem Verbesserungen bei der Biogasverwertung erzielt werden. Dazu hat das Planungsbüro drei mögliche Konzepte erarbeitet. So könne man wie bisher das Biogas in den vorhandenen Blockheizkraftwerken verstromen, eine Biogasaufbereitung zu Biomethan und Einspeisung ins Erdgasnetz oder das Biogas an einem externen Standort direkt nutzen. Dazu soll es eine offene Ausschreibung für stehende oder liegende Fermenter geben. „Mit der Konzeption wollen wir die technologische und ökologische Chance für eine Neugestaltung der Bioabfallbehandlung nutzen“, sagt dazu der Esslinger Landrat Heinz Eininger.

Lesen Sie hier: Landkreise wollen modernste Anlage

In der neuen, größeren Anlage sollen künftig 60 000 Tonnen Bioabfälle aus beiden Kreisen weiterverarbeitet werden. „Unsere interkommunale Zusammenarbeit wird dadurch noch enger und stärker“, sagt Roland Bernhard. Denn der Landkreis Böblingen wiederum ist auch am Kompostierwerk des Kreises Esslingen in Kirchheim/Teck beteiligt. Dorthin wurden und werden ab 2023 wieder die getrockneten Gärreste aus Leonberg gebracht und zu Kompost verarbeitet.