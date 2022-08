Veranstaltungen im Altkreis Wein und Cocktails, Sport und Jazz

Glemsplatz wird weiter belebt

Auch der Glemsplatzspaß, wie die Abteilung Turnen der TSF Ditzingen ihre Veranstaltung am Samstag auf dem Platz an der Glems nannte, war ein voller Erfolg. Die 100 Laufzettel für die sportlichen Spielstationen waren ruckzuck weg, weshalb noch mal so viel Nachschub her musste. Auch die Schlange beim Kinderschminken war nur selten kurz. Am Abend verkauften die ehrenamtlichen Helfer Cocktails, die die Besucherinnen und Besucher etwa im Liegestuhl genossen. Nächsten Samstag beleben die Landfrauen den Glemsplatz, die Woche drauf ist es der Treffpunkt Leben, am 3. September der Förderverein Haus Guldenhof. Schon 2020 war in den Sommerferien am Glemsplatz allerhand los. Neu ist dieses Mal, dass das Kulturamt jene vier Vereine gewinnen konnte.