Kultur in Weil der Stadt Strandsommer erneut ein Besuchermagnet

Sand auf dem frisch verlegten Pflaster, ein Strand mitten auf dem Marktplatz – was schon vor Corona ein großer Erfolg war, ist auch jetzt wieder ein Anziehungspunkt für Groß und Klein. Der Strandsommer, der noch bis zum 13. August nicht nur mit goldgelbem Sand zum Spielen in die Innenstadt lockt, sondern auch ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen sowie Kulinarisches im Programm hat, ist ein Hit. „Es läuft gut, wir sind sehr zufrieden“, beschreibt das der City-Manager Markus Wagner und erklärt weiter: „Trotz der hohen Temperaturen und obwohl bis jetzt noch Schule war, sind die Besucherzahlen seit der Eröffnung am 16. Juli hoch.“