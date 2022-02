Neuer Platz in Ditzingen Herbe Vorwürfe an der Glems

Ditzingen - Der Gemeinderat diskutierte am Dienstagabend schon eine Weile über den Platz an der Glems, als Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos) einige Wortbeiträge kurz und knapp aus seiner Sicht bewertete: „Der Versuch der Skandalisierung geht ins Leere.“ Der parteilose Oberbürgermeister hatte damit vor allem auf den Fraktionschef der Unabhängigen Bürger, Dieter Schnabel, reagiert. Dieser hatte der Verwaltung vorgeworfen, gegen einen Ratsbeschluss zu handeln, mehr noch: „Die Stadt war gegen die Öffnung für den Verkehr und sie hat alles getan in ihrem Sinne.“ So habe sie etwa nach der Sperrung einen Cocktail- und Kaffeebetrieb auf dem Platz organisiert. „Dass das die Fußgänger anzieht, ist klar.“ Alles in allem habe sich die Verwaltung über eine ihr nicht passende Ratsentscheidung hinweggesetzt und, das schwang in seinem Vorwurf an die Verwaltung mit, ihre Macht demonstriert.