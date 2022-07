Ditzingen Das historische Mühlrad ist saniert

Ursprünglicher Platz am Kreisverkehr

Das Mühlrad war aus dem Wasser genommen worden, als sich die Schäden abzeichneten. Es stand bis zur Sanierung zwischenzeitlich am Platz an der Glems. Zu diesem Zeitpunkt war die erste Idee überhaupt längst verworfen: Das Mühlrad sollte ursprünglich im Kreisverkehr in der Höfinger Straße aufgestellt werden. Das scheiterte am Veto des Landratsamts mit Verweis auf verschärfte Sicherheitsvorgaben des Landes. Beim Wiederaufbau durch Jobpaten und Jugendliche war nicht davon ausgegangen worden, dass das Mühlrad im Wasser stehen würde.