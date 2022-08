Im Lauf der Zeit nahm die Familie das Zepter komplett in die Hand, der Sohn Michael stieg als Kellermeister in den Betrieb mit ein. Das Weindorf an drei Wochenenden im August, wie auch die „Lustige Kelter“ während des Pferdemarktes, waren längst beliebte Adressen im Leonberger Festkalender. Doch nicht nur dort. „Wir haben Kunden von Lübeck bis Garmisch-Patenkirchen“, sagt Michael Illig, der sich um den Vertrieb der Weine kümmert. „Da gibt es viele, die kommen für ein Wochenende nach Leonberg, quartieren sich im Hotel ein und feiern mit uns. Das ist schon klasse!“