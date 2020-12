Weil der Stadt Der Stadtwerke-Plan wird endlich konkret

Zustimmung der Gemeinderatsfraktionen

Aus den Reihen der Kommunalpolitiker gab es nur Zustimmung zu den Plänen. „Es ist gut, dass wir auf einem niedrigen Level einsteigen und dann weitergehen“, sagt der grüne Fraktionsvorsitzende Alfred Kappler. „Bei der Energiewende geht es nun mal weg von riesigen Kraftwerksbetreibern hin zu kleineren, städtischen Versorgungsunternehmen.“ Der CDU-Fraktionschef Martin Buhl lobt ebenfalls das Vorgehen. „Der erste Schritt ist gemacht, jetzt kann das Ding wachsen“, sagt er. Jürgen Widmann, der Chef der Freien Wähler, fordert, dass die Stadtwerke immer eine hundertprozentige Tochter der Stadt bleiben müssten. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Cornelia Schmalz findet es ebenfalls gut, klein anzufangen. „Dann können wir gut überlegen, wen wir ins Boot holen“, erklärt sie. Und der FDP-Stadtrat Hans Dieter Scheerer findet, Stadtwerke seien der „richtige Schritt in die richtige Richtung“.

Dass die Stadträte in der Sitzung am Dienstagabend nicht ausführlicher Stellung genommen haben, liegt auch daran, dass sie hinter verschlossenen Türen nichtöffentlich schon öfter über das Thema diskutiert haben. Wie erst jetzt aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, hat der damalige Bürgermeister Thilo Schreiber die Stadtwerke schon im November 2017 zum ersten Mal dem Gemeinderat vorgeschlagen. Seit 2018 ist die Verwaltung schon auf der Suche nach Kooperationspartnern.

Pläne reichen Jahre zurück

Der Plan ist aber noch älter. Schon im Wahlkampf 2012 hatte Schreiber die Stadtwerke als eines seiner Vorhaben angekündigt. 2014 hatte die CDU in Renningen diesen Ball aufgenommen und in einer Haushaltsrede gemeinsame Stadtwerke von Weil der Stadt und Renningen vorgeschlagen. Beim Neujahrsempfang 2017 kündigte Thilo Schreiber die Werke dann bei der Bürgerschaft zum ersten Mal öffentlich an. Seitdem feilte er hinter den Kulissen an dem Plan, wollte ihn in seiner letzten Gemeinderatssitzung zum ersten Mal noch selbst öffentlich diskutieren, aber da machten dem früheren Bürgermeister die Fraktionen einen Strich durch die Rechnung mit dem Argument, man könne solch wegweisende Entscheidungen nicht treffen, wenn der Nachfolger schon gewählt ist.

Der weiß um die Vorarbeit, auf die er aufbauen kann. „Herr Schreiber und Herr Katz haben das Thema über Jahre vorbereitet“, sagt Christian Walter am Dienstagabend. Dafür danke er beiden.