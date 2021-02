Strom und Gas Weil der Stadt will eigene Stadtwerke gründen

Unterstützung von der EnCW

Das erste wichtige Know-how bekommt Weil der Stadt also von der EnCW. Ende 2007 wurde das Dienstleistungsunternehmen in Calw gegründet, im Jahr 2008 erfolgte der Spatenstich für ein neues Dienstleistungszentrum im Stammheimer Feld. Dann folgte schnell ein Schritt nach dem anderen. 2009/2010 ging an einer Calwer Tankstelle die erste CNG-Zapfsäule für die Versorgung von Erdgasfahrzeugen in Betrieb. 2011 stieg das Unternehmen in das Themenfeld Elektromobilität ein, 2017 in das Car-Sharing mit E-Autos. Auf das Jahr 2013 ist die Gründung der Tochter „Schwarzwald Energy“ datiert.