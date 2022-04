Schnallenäcker III Ein neues Mehrgenerationenhaus für Renningen

Da das Konzept eines MGH beim ersten Mal – die frühen Planungen begannen bereits um das Jahr 2010 – noch nicht so bekannt und etabliert war, war die Zahl der beteiligten Bauherren noch nicht so hoch. Die Paulus Wohnbau GmbH sprang als Investor ein. „Nachdem das Haus fertig war, haben wir aber viel Zuspruch erhalten“, berichtet die Renningerin Martina Oberrauch. Sie war schon beim ersten MGH dabei und ist es nun wieder – diesmal allerdings in ihrer Funktion als freie Mitarbeiterin für die Paulus Projektentwicklung GmbH und Verantwortliche für die Projektsteuerung.