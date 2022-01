Carsharing Renningen 500 000 Kilometer elektrisch gefahren

E-Autos sind nicht mehr wegzudenken

Eine gewisse Skepsis war bei den Initiatoren hinter dem Renninger Carsharing noch vorhanden, was die wirtschaftlichen Auswirkungen und die Akzeptanz der Nutzer angeht. Trotzdem wurden bereits im Oktober 2012 der erste E-Smart gekauft und die Nutzerreaktionen getestet. 2013 wurden vier weitere Elektrofahrzeuge in die Carsharing-Flotte integriert und die notwendige Ladeinfrastruktur geschaffen. „Im Rückblick wurde der Mut belohnt, und Elektroautos sind heute aus der Flotte nicht mehr wegzudenken“, sagt Jochen Breutner-Menschick. „Aus der Vermutung ist inzwischen die Erkenntnis gewachsen: Carsharing und Elektromobilität sind die richtigen Partner und ergänzen sich hervorragend.“ Zum Jahresende hatten elf von 27 Fahrzeugen einen rein elektrischen Antrieb. Alleine 2021 wurden mit den Elektroautos annähernd 100 000 Kilometer zurückgelegt. Auch technisch hat sich viel getan, so Breutner-Menschick. Das Problem der geringen Reichweite werde beispielsweise immer kleiner. „Bei den neueren Fahrzeugen sind Reichweiten über 300 Kilometer bequem möglich.“